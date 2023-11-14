ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة المصرية سلوى عثمان الجمهور بالكشف عن شرطها في عقد زواجها، وهو أن لا تترك التمثيل.
وقالت سلوى عثمان: "عقد جوازي كان في شرط إني لا أترك التمثيل".
وأضافت: "مش كل واحد بيبقى مهتم أنه يكون عنده أطفال وهي جات من عند ربنا مش هفضل أعيش أني زعلانة هو حكم ربنا، وبطلع الأمومة في الأعمال الفنية، ومفكرتش أتبنى طفل لأن علشان اتبنى لازم أبقى قادرة أني أراعيه وشغلي ممكن ميسمحليش بكده".
وجاء حديث سلوى عثمان في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلوى عثمان تكشف عن شرطها في عقد زواجها ولهذا السبب لم تتبن طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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