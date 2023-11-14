داليا مبارك تحتفل بألبومها الجديد 11.11 (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك ألبومها الجديد 11.11، في حفل ضخم بالمملكة العربية السعودية، مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين بلهجات عربية متنوعة.

وفي لفتة مميزة وخاصة جداً، أضيئت شاشات بوليفارد الرياض جميعها بصور داليا مبارك، وهي الفنانة السعودية الأولى التي يضاء بصورها البولفارد الأشهر والأكبر في العالم العربي، قبل أن تلتقي داليا بأكثر من 100 شخص تمت دعوتهم إلى "أنغامي لاب"، حيث انضم حشد من أبرز الملحنين والشعراء الذين عملوا على هذا الالبوم، بالإضافة إلى مجموعة من فانز الفنانة وأصدقائها وإدارة أنغامي ووارنو ميوزيك العربية المسوؤلة عن إدارة أعمالها.

داليا مبارك من حفل تدشين ألبوم 11.11

وخلال الحفل غنّت داليا على المسرح عدد من الإغاني ضمن ألبوم 11.11، شارحةً قبل كل أغنية الوحي الذي أدى إلى إنتاجها واللمسات الخاصة التي طلبت داليا إضافتها إلى كلّ منها.

داليا مبارك تحتفل بألبومها الجديد 11.11

وفي تمام الساعة 11:11 عُرض على الحضور للمرة الأولى كليب أغنية "صدفة" من ضمن الألبوم. وقد عبّرت داليا عن سعادتها وشغفها الكبير الذي رافق تحضير هذا الألبوم، لا سيما وأن عنوانه يعبّر عن البداية الفنية والشخصية الجديدة لداليا كما شرحت للحاضرين. يتضمّن ألبوم 11.11 تنوعًا موسيقيًا مميزاُ، إذ يشمل عدد من الأغاني بلهجات عربية مختلفة منها الخليجي واللبناني والعراقي كما ويعتبر الألبوم انعكاساً للنزعة الإبداعية ولتطوّر داليا الفني.