أسباب إقامة عزاء للراحل عثمان محمد علي بالإسكندرية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقامة عزاء للفنان الراحل عثمان محمد علي، في نفس التوقيت الذي تتلقى فيه ابنته الفنانة سلوى عثمان، العزاء في القاهرة.

المخرج المسرحي إسلام رفعت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنان الراحل عاش حياته كلها في الإسكندرية، وقدم الكثير للنشاط المسرحي على مستوى قصور الثقافة والمدارس، ومن هنا كانت مبادرة إقامة العزاء في الإسكندرية بالتنسيق مع هيئة الشبان العالمية".

وتابع: "هناك أصدقاء ومحبين وتلاميذ وأساتذة جامعة، لن يستطيعوا السفر إلى القاهرة، ووجدنا أن من واجبنا أيضا، وتقديرا ومحبة للراحل أن نتيح لكل هؤلاء فرصة تقديم التعازي هنا أيضا".

وردا على سؤال هل تم التنسيق مع الفنانة سلوى عثمان - ابنة الفنان الراحل، فقال: "نقدر جدا ظروفها وحزنها، ولهذا لم يتم التواصل معها، وما نقوم به هو واجب علينا نحن محبي وتلاميذ والدها، قبل أن يكون ردا للجميل".

المخرج المسرحي، كان قد أعلن عن العزاء، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "عزاء الفنان القدير الراحل عثمان محمد على، الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمقر جمعية هيئة الشبان العالمية ( جمعية الشبان المسلمين سابقا) محطة ترام الشاطبي بشارع قناة السويس، لكل محبي وتلاميذه بمدينة الإسكندرية .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أعلن في بيان صحفي، عن إقامة العزاء، مساء اليوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

الفنان الراحل عثمان محمد علي، رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وأقيمت أمس الإثنين صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان.

وشارك الفنان الراحل في مسلسلات عديدة، منها "محمد يا رسول الله، الكهف، جبل الحلال، يتربى في عزو، هوجان، حارة المحروسة، لن أعيش في جلباب أبي، الحاج متولي، قصة حب، الأدهم، وغيرها".