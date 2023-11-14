فن ومشاهير

محمد عساف يوجه الشكر للطاقم الطبي في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة شكر للطاقم الطبي في غزة، على المجهود الذي يبذلوه مع المصابين نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين.

ونشر عساف صورة لأطباء في غزة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "يعطيكم ألف عافية.. ربنا يبارك فيكم ويحميكم".

جدير بالذكر أن المطرب الفلسطيني محمد عساف بدأ الغناء في سن مبكرة، وظهر في عدة أغاني مصورة وبدأت شهرته تزداد بعد أن فاز ببرنامج "أراب أيدول" في موسمه الثاني، ليشارك بعدها بأغنية حفل افتتاح كأس العالم 2014.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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