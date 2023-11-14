غدا.. ابنة سيد مكاوي في ضيافة "ليالينا" على الفضائية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تحل أميرة ابنة الملحن الراحل سيد مكاوي، غدا الأربعاء، ضيفة ببرنامج "ليالينا" الذي يقدمه الإعلامي محمد السماحي والمذاع على شاشة "الفضائية المصرية".

ومن المقرر أن تتحدث أميرة سيد مكاوي، عن أهم المحطات الإنسانية والفنية في حياة والدها، وقصة جوازه من حب عمره، وأسرار تعلن لأول مرة.

برنامج "ليالينا" إعداد وتقديم محمد السماحي، وإخراج وليد السباعي، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء على "الفضائية المصرية".

يذكر أن، الملحن والمطرب الراحل سيد مكاوي رحل عن عالمنا يوم 21 أبريل 1997 ولقب بشيخ الملحنين.