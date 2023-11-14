جومانا مراد: "فلسطين هي قضية الأحرار حول العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

علقت الفنانة جومانا مراد، على الأحداث الجارية التي تمر بها دولة فلسطين، والحرب القائمة في غزة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية.

ونشرت جومانا، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سيشهد التاريخ بأن الشعب الفلسطيني يقبع تحت أطول احتلال مستمر في العصر الحديث وأنه بعد أن تم تهجيرهم من أرضهم منذ ٧٥ سنة يهجر مرة ثانية في عام 2023".

وأضافت جومانا: "الكيان الغاصب الاسرائيلي المحتل يرتكب نفس المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أطفال ونساء الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي، بريطاني ، فرنسي ، ألماني .. دول تتدعي العدالة والقانون والديموقراطية والحرية وليس لها علاقة بأبسط مقوماتها، ولكن بفضل الله ثم هذا الشعب المقاوم الذي أصبحت قضيته هي قضية الأحرار حول العالم".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة جومانا مراد فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.