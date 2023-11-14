ابنة عمرو دياب ترقص على أغنية أجنبية بأحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب وهي ترقص على أغنية أجنبية في أحدث ظهور لها.

ونشرت جنا، مقطع فيديو، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلاله وهي ترقص وتردد نغمات إحدى الأغاني الأجنبية، كما ظهرت بالفيديو أيضا وهي ممسكة بهاتفها المحمول وتقوم بتصوير نفسها "سيلفي".

يذكر أن، آخر أعمال عمرو دياب، أغنية "والله أبدا" التي طرحها عبر أنغامي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي (أبيات الشعر للشاعر الأندلسي ابن زيدون) وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

وسبق أن طرح عمرو دياب قبل أغنية "والله أبدا" بموسم الصيف، أغاني "خلص على قلبي"، و"قولي اسمي"، إلى جانب أغنية "يا ليل" بمشاركة ابنه عبد الله.