إليسا: "الله يحمي الصحفيين والمراسلين ويرحم اللي استشهدوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

دعمت الفنانة اللبنانية إليسا، الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية الذين يمارسون عملهم في ظل القصف الإسرائيلي المتوحش على عدة مناطق في غزة وجنوب لبنان.

وأعادت إليسا، نشر مقطع فيديو يظهر فيه مراسل قناة "إم تي في" أثناء تغطيته للأحداث ووقوع صاروخ خلفه أثناء عمله، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "الله يحمي كل الصحفيين والمراسلين ويرحم كل اللي استشهدوا في سبيل كلمة الحق وإيصال الحقيقة".

على جانب آخر، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي يوم 18 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجمعها بالفنان وائل كفوري.