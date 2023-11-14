تعرف على مواعيد عرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل "صلاح الدين الأيوبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

انطلق أمس الإثنين 13 نوفمبر الجاري، أولى حلقات المسلسل التركي التاريخي "فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي".

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

ويعرض المسلسل يوم الإثنين من كل أسبوع عبر منصة "قصة عشق"، و قناة "TRT1" التركية.

كما يعرض أيضا عبر "قناة الفجر الجزائرية" في تمام الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر، و11 ونصف مساء بتوقيت السودان والسعودية والأردن والعراق، وسوريا.

أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تدور أحداث مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" حول قصة حياة القائد العسكري التاريخي صلاح الدين الأيوبي الذي أسس الدولة الأيوبية، وتحقق عليه يديه تحرير بيت الأقصى، وكان للقائد العسكري الراحل العديد من الفتوحات والانتصارات العسكرية، والتي يأتي في مقدمتها انتصاره على الصليبيين والحفاظ على كيان الدولة الإسلامية.

أبطال مسلسل "صلاح الدين الأيوبي"

يخوض بطولة مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" أوغور غونيش ويقدم شخصية بطل العمل، بالإضافة إلى الفنان محمد على نور أوغلو بشخصية "نور الدين زنكي"، والفنانة ديلين دوغار بدور "ثريا"، وعدد من الممثلين الباكستانيين، والمسلسل إنتاج تركي باكستاني، ومن المقرر استمراره لمدة 3 مواسم.