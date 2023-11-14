وصفته بتوأم روحها.. حكايات لبلبة مع عادل إمام في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

شكلت النجمة لبلبة، ثنائيا فنيا ناجحا مع النجم الكبير عادل إمام، وقدما معا حوالي 11 فيلم، وظهرت في غالبيتها بدور "زوجته" إلى جانب المسلسلات التلفزيونية ومنها "صاحب السعادة" و "مأمون وشركاه".

وتزامنا مع الاحتفال بعيد ميلاد لبلبة الذي يوافق اليوم 14 نوفمبر إذ أنها من مواليد 1946، نستعرض لكم حكاياتها مع الزعيم عادل إمام الذي وصفته بأنه توأم روحها خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي.

لبلبة اسمها الحقيقي "نينوشكا مانوك كوبليان"، حيث قالت خلال ظهورها مع الإعلامي محمود سعد: "مع الفنان عادل إمام ببقى فاهمة من حركته ونظراته.. هو هيعمل إيه، وأسيب نفسي تماما، والناس أحبونا معا، وأنا أحبه جدا".

وعن تعاونهما في حوالي 14 فيلما، منها "البعض يذهب للمأذون مرتين"، و "أحترس من الخط"، و"خلي بالك من جيرانك"، و "حسن ومرقص"، و مسلسلات " مأمون وشركاه"، و "صاحب السعادة"، تحدثت خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت لبلبة: "معرفش إيه سر الكيميا التي تجمعني مع عادل إمام، ونفهم بعض بالنظرة والحركة والتعبير".

وعن جرأة أدوراهما معا، فتابعت لبلبة: "في أغلب الأعمال نظهر زوجين أو عريس وعروسة في شهر العسل، والمخرج بيكون طالب ده".

لبلبة وصفت الفنان عادل إمام، قائلة: "ثاني أهم حد في حياتي بعد والدتي".

وفي حديثها مع الإعلامي اللبناني نيشان، أوضحت: "عادل إمام في الأفلام التي عملنا بها هو أكتر واحد باسني حتى أكثر من زوجي".

وعما تعلمته من الفنان عادل إمام، تحدثت مع الإعلامية بوسي شلبي، قائلة: "في فترة من الفترات، كنت أرفض أعمال كثيرة، وطلب مقابلتي، وقال لي يا نونيا، انتي بدأتي ترفضي أعمال كثيرة، وده يعطي عنك انطباع أنك متكبرة، وبعد كدة محدش هيجي يقولك تعالي اشتغلي.. الكلمة دي صحتني وفوقتني".

يذكر أن، النجمة لبلبة شاركت مع النجم الكبير عادل إمام بفترة السبعينات في أفلام عديدة، منها "برج العذراء، وشىء من الحب، و24 ساعة حب، و المهم الحب"، قبل أن تشاركه بطولة مجموعة من الأفلام، منها "خلي بالك من جيرانك، وعصابة حمادة وتوتو، واحترس من الخط، وعريس من جهة أمنية، وحسن ومرقص".

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