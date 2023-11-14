جوري بكر: "الحرب علمتني أحمد وأشكر ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

تحدثت الفنانة جوري بكر، عن موقف حدث معها بمنزلها بسبب البوتاجاز، تزامنا مع الحرب الجارية في غزة.

وكتبت جوري، عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام": "موقف بسيط حابه أحكيه.. أنا كنت شخص متذمر ساعات بس الحرب دي علمتني أحمد وأشكر ربنا مليون مرة في اليوم على أي حاجة في حياتي سواء حلوة أو نقمة".

واستكملت: "البوتاجاز الكهربا عندي باظ بقاله شهر وبحاول ألاقي حد يجي يصلحه ومكنتش لاقية، بس لاقيت وصلحته وكنت في قمة سعادتي، عشان هعرف أعمل الأكل اللى بحبه ومش هطلب ديليفري أو أطبخ عند جارتي".

وأضافت: "سبحان الله بجد، حاجات بسيطة اللي حوالينا مش حاسين بيها بس نعمة من عنده.. احمدوا ربنا على نعمة حتى لو كان كرسي بتقعد عليه غيرنا بيتمناه".

يذكر أن، آخر أعمال جوري بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023.