لهذا السبب.. اعتذرت يسرا عن حضور عزاء عثمان محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

نعت الفنانة يسرا، الفنان القدير عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وكشفت سبب عدم حضورها العزاء لتواجدها خارج مصر.

وكتبت يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "البقاء لله في وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي .. فنان من الزمن الجميل، ووالد الفنانة الجميلة سلوى عثمان، خالص العزاء لكل الأسرة وأعتذر عن عدم حضور العزاء لتواجدي خارج البلد".

الفنان عثمان محمد علي هو والد الفنانة الكبيرة سلوى عثمان، وخلال مشواره الفني قدم عددا من الأعمال الهامة أبرزها: "عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي، الأدهم، العراف، أفراح إبليس".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني.