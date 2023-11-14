شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى الأمريكى Redveil يرتدى الكوفية الفلسطينية ويعرض أسماء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى المغنى الأمريكى Redveil الكوفية الفلسطينية، فى حفله بمهرجان Camp Flog Gnaw، ونشر على شاشة خلفه على المسرح، أسماء شهداء غزة من الأطفال الذين لم يتخطى عمرهم الـ4 سنوات، وهتف Redveil خلال الحفل بفلسطين حرة مطالبا الكونجرس بتوقيع الالتماسات لوقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل نقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أن 200 ألف نزحوا من شمال غزة منذ الخامس من نوفمبر، مع تكثيف القوات الإسرائيلية معاركها حول المستشفيات، حيث أصبح المرضى وحديثو الولادة والعاملين فى المجال الطبي محاصرين بدن كهرباء وبإمدادات متضائلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن هناك مستشفى واحدة فقط فى الشمال قادرة على استقبال المرضى، بينما لم تعد كل المستشفيات الأخرى قادرة على العمل وأصبح أغلبها ملاجئ للنازحين من القتال، بينها مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى فى غزة، والتي تحاصرها القوات الإسرائيلية، وبها 36 رضيعا فى خطر الموت بسبب عدم وجود كهرباء لتشغيل الحاضنات.

وذكر تقرير أسوشيتدبرس أن الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة فى الجنوب قد أصبحت مزدحمة بشكل خطير، وهناك مرحاض واحد فقط لكل 160 شخصا، وفى المجموع، فر نحو 5.1 مليون فلسطينى، أكثر من ثلثى سكان غزة من منازلهم بسبب الحرب.

ويتوقف الناس فى طوابير لساعات من أجل الحصول على الخبز النادر أو المياه، بينما تتراكم القمامى، وتتدفق مياه الصرف الصحى فى الشوارع بينما جفت الصنابير بسبب عدم وجود وفود لضخ المياه أو تشغيل محطات المعالجة ومنعت إسرائيل وارادات الوقود منذ بداية الحرب.