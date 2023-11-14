شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تستعرض جهود الرئيس السيسى السنوات الماضية بأغنية "طريق طويل" لـ لؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية جديدة بعنوان "طريق طويل" غناء الفنان لؤى، والتى تستعرض خلالها ما أصاب مصر خلال السنوات الماضية، منذ ثورة 30 يونيو، وتسليط الضوء على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية، سواء فى ملف الإرهاب أو التنمية الشاملة.

أغنية "طريق طويل" تناولت عددا من المشاهد من مختلف المناسبات والفعاليات والمؤتمرات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، منها مؤتمر "حكاية وطن"، والأغنية من كلمات سامح فرج، ألحان محمد شحاتة، توزيع محمود صبري، إخراج إبرام عبد المسيح.