شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة العندليب تتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجى شائعات زواجه من سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن أسرة العندليب كلفت المستشار القانونى ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الشائعات التى ترددت مؤخرا بشأن زواج الفنان الراحل عبد الحيم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسنى.



عبد الحليم حافظ

وقال شبانة، فى بيان صحفى نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تهيب بالصحفيين ومقدمى البرامج التليفزيونية بضرورة تحرى الدقة بشأن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة من شائعات عن زواج العندليب من الفنانة سعاد حسنى، والتى جاءت على لسان شقيقتها فى أحد البرامج، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل فى كتاب عن حياة الفنان الراحل والفنانة سعاد حسنى.

وأضاف شبانة، فى بيانه، وإيذاء هذه الحملة الممنهجة والمعلومات التى لا أساس لها من الصحة والتى من شأنها أن تؤثر على عائلة الفنان الراحل، فإن أسرة العندليب متمثلة فى ابن شقيقه الفنان محمد شبانة قاموا بتكليف المستشار القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أشقاء الفنانة سعاد حسنى مروجى تلك الشائعات التى غرضها النيل من السمعة الطيبة للفنان الراحل وأن تلك الشائعات هدفها التشهير والنيل من سمعته.