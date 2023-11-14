حركة دخول وخروج على خط الدراما الرمضانية ٢٠٢٤، والسباق الى المنافسة يشتعل

بدأت تتوضح خريطة الأعمال الرمضانية العربية تباعًا بعد الإعلان عن انضمام أسماء وانسحاب أخرى من السباق الرمضاني لأسباب فنيّة بعضها معلن والبعض الآخر طيّ الكتمان.

وفي هذا الإطار، وبعد ان أعلنت الممثلة المصرية علا غانم عن حلولها ضيفة خفيفة على الجمهور في شهر رمضان، أعلن منتج مسلسلها “توحة” عن تأجيل عرضه للعام الثاني على التوالي بعدما تأجّل العام الجاري لصعوبة في تقديم الممثلة بالشكل المناسب الذي يليق بعودتها الى الدراما المصرية بعد انقطاع ٧ سنوات، مؤكدًا خروج المسلسل من السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

والمسلسل المعلّق عرضه الى اليوم من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويشارك غانم في بطولته كلّ من دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبد العظيم وانتصار. وهو يعالج أحداثًا في حيّ شعبي تتقاطع فيها قوة الإرادة مع تحقيق الأهداف بمختلف أنواعها وفئاتها.

وفي المقابل ينضمّ الممثل آسر ياسين الى المنافسة الرمضانية، عبر تعاقده رسميًا على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان “الساعة ٥ “، ينطلق تصويره في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد اختيار أفراد طاقم العمل الذين تتكتم شركة الانتاج عن البوح بأسمائهم الى حين التعاقد معهم رسميًا.

والمسلسل الذي يقتصر على ١٥ حلقة ينتمي الى مسلسلات الغموض والإثارة التي تتطور أحداثها في منحى تشويقيّ تصاعديّ.