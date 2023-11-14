ميرنا وليد - بيروت - من خلال فيديو نشرته على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهرها وهي تلعب مع الأطفال عبرت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن وجعها في الحياة.
فقالت حورية أن بعد استئصال الرحم بسبب ورم خبيث فيه القدر حرمها من نعمة الأمومة.
وتابعت:"جميع النساء يحسدنني لأنني ليس لدي طفل يزعجني، ولا يعلمن أنني بحاجة إلى هذا الإزعاج الجميل".
تجدر الإشارة أن حورية عادت إلى السينما بعد غياب أربع سنوات منذ أن قدّمت فيلم "استدعاء ولي عمرو".
وأعلنت حورية توقيعها عقد فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "ديجافو".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استئصال الرحم .. حورية فرغلي تروي معاناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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