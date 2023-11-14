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ميرنا وليد - بيروت - اطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على الجمهور بلوك رياضي مميز من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها مرتديةً توب باللون الأصفر ذات أكمام قصيرة مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها، وتركت شعره منسدلاً على كتفيها.
وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بلوك كاجول بسيط..يارا السكري تسحر الجمهور بأنوثتها وجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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