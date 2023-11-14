بصورة مليئة بالفرح..دنيا عبد العزيز تقضي وقت مميز مع عائلتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز على الجمهور بصورة عائلية جمعتها بأقاربها نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت في الصورة وهي تقضي وقت ممتع معهم حيث علقت قائلةً:" وقت العائلة".



وكانت أحدثت صورة للممثلة المصرية دينا عبد العزيز الجدل حول إمكانية حملها بطفلها الأول من زوجها المهندس المعماري مصطفى كامل، حيث أنها بدت بفستان واسع وبوزن زائد.

وقامت دنيا عبد العزيز بنفي جميع هذه الأخبار، مؤكدة أنها مجرد إشاعات، وأن زيادة وزنها بسبب استمتاعها بإجازتها الصيفية دون أي عمل، وقالت: "لا أعرف الغرض من الشائعة. وزني زاد لأسباب كثيرة أبرزها، إني كنت في إجازة الصيف وبدون عمل، كما أن الكسر في رجلي أجبرني على البقاء في السرير دون حركة. أعتقد أن الحمل موضوع لا يمكن أن أخفيه عن أحد، خاصة جمهوري الذي له كل الفضل عليَّ بعد وفاة والدتي".

