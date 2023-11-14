تأجيل فيلم "سنة أولى خطف".. موعد طرحه بدور العرض

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم “سنة أولى خطف”، تأجيل العمل الذي كان مقررًا أن يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.

كشفت الفنانة نورين كريم، الموعد الجديد لطرح فيلم "سنة أولي خطف"، قائلة أنه مقرر أن يطرح يوم 1 ديسمبر المقبل، بجميع دور العرض في مصر والسعودية، وجاء التأجيل من قبل الشركة المنتجة والتي أخرت موعد طرحه بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له بطل العمل الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا بعد تصريحاته الأخيرة في السعودية.

أضافت "كريم"، أنها تجسد شخصية تدعي "ماريان"، وهي شخصية محورية تلعب دورًا مهمًا خلال أحداث الفيلم، مؤكدة أن الدور يعتبر تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة إليها، لا سيما وأنها لم تجسد مثل هذه الشخصية من قبل.

سنة أولى خطف

تفاصيل فيلم "سنة أولى خطف":

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، إذْ يناقش الكثير من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

"سنة أولي خطف" من بطولة: بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين، سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

يذكر أن الفنانة نورين كريم، قدمت الكثير من الأدوار الناجحة خلال مشوارها الفني، مثل: مسلسل "طاقة نور" ومسلسل "لعنة الكارما" ومسلسل "شطرنج" ومسلسل "السبع وصايا" وفيلم "بنتين من مصر" وغيرهم.