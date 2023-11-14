الموعد الجديد لجولة محمد حماقي الأمريكية بعد تأجيلها بسبب أحداث غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان محمد حماقي سلسلة تأجيلات أنشطته الغنائية تضامنًا مع الاحداث العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، منذ مطلع أكتوبر الماضي.

كانت قد أعلنت الشركة المنظمة لجولة حماقي الأمريكية عن تأجيلها بالكامل مع تصاعد وتيرة الأحداث في غزة، والتي كان من المقرر انطلاقها خلال نوفمبر الجاري.

الموعد الجديد لجولة حماقي الأمريكية بعد تأجيلها

جاء بيان تأجيل جولة محمد حماقي الأمريكية، كالآتي:"نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقى في أمريكا الشمالية إلى 22 فبراير - 3 مارس 2024 ، وذلك نظراً للأحداث الحالية فى غزة.

وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا. سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ".

حماقي يدعم القضية الفلسطينية بأرباح حفلاته كاملةً

كان قد دعم محمد حماقي الوضع الفلسطيني الراهن بوضع كامل أرباحه من حفلاته القادمة لصالح الهلال الأحمر المصري لإغاثة فلسطين، وكان أول فنان عربي يُقدم هذا النوع من التبرع.

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامصا عن كامل أنشطته الفنية.