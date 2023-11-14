فن ومشاهير

على مسرح حفله.. رابر أمريكي شهير يستعرض أسماء شهداء غزة ويرفع علم فلسطين

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ياسر رشاد - القاهرة - أوقف الرابر الأمريكي حفله الغنائي في أمريكا، تضامنًا مع شهداء ومصابي غزة، خاصةً من الاطفال، والتنديدي بالأوضاع المآساوية داخل القطاع.

 

جاء حفل ريدفيل ضمن مهرجان Camp Flog Gnaw، طالب فيه بوقف إطلاق النار في غزة، وحول شاشة حفلته المتواجدة على المسرح، لنشر أسماء الشهداء، وعلق قائلًا:" هذه قائمة فلسطينيين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر لم يعيش أي أحد من تلك القائمة لسن الرابعة"، وظل ينادي وهو مرتديًا الكوفية الفلسطينية “فلسطين حرة”.

 

 

 

 

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ريدفيل  رابر أمريكي شهير إسمه الحقيقي ماركوس مورتون، ولد في 20 إبريل 2004، يبلغ من العمر 19 عامًا ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة وانتشرت أغانيه على نطاق واسع في أمريكا وعدد من الدول الاوروبية.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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