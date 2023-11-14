أحمد داود طبيب شرعى فى مشرحة "زينهم"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل زينهم، عن الإعلان الرسمي للعمل المقرر انطلاق عرضه قريبًا على الشاشات الفضائية، من بطولة أحمد داود وكريم قاسم .

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

يظهر الإعلان الرسمي لمسلسل “زينهم” الفنان أحمد داود ويجسد شخصية طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى داخل المشرحة.

آخر أعمال أحمد داود

يذكر أن آخر الأعمال التلفزيونية للفنان أحمد داود مسلسل"suits بالعربى" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير "suits" الذى تم عرض أول مواسمه عام 2011، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث النسخة الأمريكية من مسلسل suits، حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.