محمد منير يدعم أهل غزة بـ يا فلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الكينج محمد منير، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يافلسطيني”، تضامنًا مع أهالي غزة وفلسطين، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية "يا فلسطيني" من تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها احمد عبد المحسن.

وقال الكينج خلال تصريحات صحفية، أنه دائما يناصر الأشقاء فى فلسطين وقدم من قبل عدة أغان تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التى هى قضية كل عربى، واليوم ووسط هذه الظروف التى يشهدها العالم «لا أملك غير حنجرتى أساندهم بها و ينصر دينك يا فلسطينى».

كشف المطرب والملحن محمد رحيم، عن تعاون غنائي جديد يجمع الكينج محمد منير والفنانة اللبنانية ميريام فارس، وذلك خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

وكتب محمد رحيم:" علشان كل الناس اللي سألتني مين هي المطربة اللي هتغني ديو مع الكينج محمد منير أغنية الساحل الشمالي، هي ميريام فارس، وهتنزل إن شاء الله خلال أيام قليلة، دعواتكم بقى ان شاء الله ".





أغنية محمد منير للي":

طرح منير حديثًا أغنية "للي"، التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، تقول كلماتها:سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه



عيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه “.