شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح تيزر تشويقيا لمسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود والعرض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الإلكترونية إعلانا تشويقيا قصيرا لمسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، والذى من المقرر عرضه قريبا على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على المنصة.

وسيطر الغموض والتشويق على البرومو إذ ظهر أحمد داود وهو طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استوديوز.

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد .

كما حقق أحمد داود نجاحًا كبيرًا بفيلمه "يوم 13" والذى حقق أكثر من 30 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم كل من: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وآخرون، إخراج وتأليف وائل عبد الله.