شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز يتعاقد على مسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضى للعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان وليد فواز على المشاركة فى بطولة مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضى، والذى يكتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق وتنتجه شركة سينرجى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل الشهر المقبل، حيث سبق وتم التعاقد مع رياض الخولى للمشاركة فى العمل.

ويسجل حق عرب ثانى مسلسلات وليد فواز فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث يعمل حالياً على تصوير دوره في مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى أروما وميديا هب برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر اعلان عن اسمائهم خلال الأيام المقبلة.

ويعرض لـ وليد فواز حالياً مسلسل "صوت وصورة" الذى يشارك في بطولته إلى جانب حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، آيات مجدى، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى وسعيد صديق وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وفى نفس الوقت يواصل وليد تصوير دوره في مسلسل "العودة" المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة، والعمل بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.