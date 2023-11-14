شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة ماثيو بيرى: أتوقع صدور تقرير وفاته بجرعة مخدرات زائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجحت كايتى إدواردز الصديقة السابقة للممثل العالمى الراحل ماثيو بيري تعرضه لانتكاسة قبل وفاته، وذلك بعد أن تم العثور على نجم مسلسل Friends ميتاً عن عمر ناهز 54 عاماً فى منزله فى لوس أنجلوس الشهر الماضى، وتم دفنه في جنازة خاصة، ويأتي ذلك بالرغم من أن تقرير للسموم المبدئى كشف أن وفاته لم تكن ناجمة عن جرعة زائدة من الميثامفيتامين أو الفنتانيل، وشهادة وفاة بيري تنص على أن السبب الرسمي للوفاة "مؤجل"، مع ظهور نتائج تشريح الجثة الأولية بشكل غير حاسم لسبب الوفاة.

وكشفت كايتي إدواردز، التى واعدت الممثل سابقًا وعملت أيضًا فى وقت ما كمساعد له، أن بيرى، الذى حارب الإدمان، ربما عانى من انتكاسة فى الأسبوع الذى سبق وفاته.



ماثيو بيري وكايتي إدواردز

وقالت إدواردز لصحيفة The Sun: "هناك الكثير من الأشياء التي لا تبدو واضحة لى، حيث إننى لا أعتقد أنه غرق في الجاكوزي الخاص به، هذا لا يبدو صحيحا، أنا أعرف ماثيو وأعلم أنه لم يكن ليغرق، لكن أعتقد أنه ربما تناول حبوبًا في الأسبوع الذي سبق وفاته، وأعلم جيدا أنهم أكدوا عدم وجود أى حبوب في مكان الحادث، وهو أمر لا يفاجئني، لأنه لا يترك المخدرات في أي مكان".

وتابعت إدواردز قائلة: "لقد كان بيرى مصابًا بجنون العظمة ومن الممكن أنه أخذ جرعة كبيرة من الحبوب مرة واحدة، ثم يخرج للحصول على المزيد عندما يريد، وبالتالي لن يجدوا أي بقايا وأتوقع أن يخرج تقرير الوفاة النهائي بوفاته بجرعة زائدة".

وأشارت إدواردز إلى استخدام بيري لقب "Mattman" في آخر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وفاته، موضحة: "لم يكن هذا الشيء الذي يفعله Mattman عندما كان رصينًا، حيث سيخرج Mattman عندما لا يكون رصينًا ويشعر بأنه لا يقهر".

وأنهت إدواردز حديثها قائلة: "لقد كنت متواجدة عندما كان ينتشي بيرى، وعندما كنت أقول ربما عليه أن يهدئ استخدام المخدرات، كان يرد بيرى: لا، أنا Mattman".