بالصور- من داخل صالة الرقص..ياسمينا زيتون تتألق بلوك كاجوال رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون على الجمهور بلوك كاجول جميل في صالة الرقص من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت ياسمينا مرتديةً توب باللون الأسود واسعة ذات أكمام قصيرة مع سروال أخضر واسع، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، تألقت ياسمينا زيتون في أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص، وظهرت بالصور التي نشرتها جميلة جداً، إذ إنها إرتدت فستاناً ضيقاً باللون الأسود متوسط الطول من دون أكمام، مكشوفاً عند الظهر، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

