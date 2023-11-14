بهذا السعر.. جوليا روبرتس تبيع منزلها الساحر في سان فرانسيسكو

ميرنا وليد - بيروت - باعت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس منزلها الذي اشترته منذ قرابة الأربع سنوات، والمبني على الطراز الفيكتوري، والواقع في حي "بريسيديو هايتس" بسان فرانسيسكو.



وكانت جوليا قد اشترت المنزل في الأيام الأولى من عام 2020، بنحو 8.3 ملايين دولار، وباعته مقابل 11.3 مليوناً، وتكون بذلك قد كسبت 3 ملايين دولار.

ويعود تاريخ هذا المنزل إلى عام 1912، ويعتبر أحد أكثر الأماكن المفضلة لدى جوليا، لذلك كان من الغريب أن تقرر الممثلة الحائزة على جائزة "الأوسكار" عرض المنزل للبيع.

يذكر أن روبرتس كانت قد طرحت المنزل في السوق أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل 11.8 مليون دولار، إلا أنها عادت وخفضت سعره 500 ألف دولار.

ولم يتم حتى الآن تحديد هوية المشتري الذي اشترى المنزل منذ ثلاثة أسابيع فقط، ودفع ثمنه بالكامل، والذي يُقال إنه يتخفي وراء شركة ذات مسؤولية محدودة غامضة.