برومو بلوموندو يتجاوز مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

تجاوزالاعلام الرسمي لفيلم "بلوموندو" حاجز المليون مشاهدة ، وذلك عقب طرحه منذ أقل من 24 ساعة فقط .

وكانت رويال صن سامر المحضر الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" قد أعلنت عن موعد عرض العمل في دور السينما، حيث تقرر عرضه بدءاً من غدا الاربعاء ١٥ نوفمبر بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي في نفس التوقيت .

يشار إلى ان فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين و محمود حافظ و هاجر احمد و انجي وجدان و محمد محمود و سماء ابراهيم ، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسا على عقب.



