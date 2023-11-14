بكلمات مؤثرة..هكذا أحيت جنات الذكرى السادسة لوفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

أحيت الفنانة جنات، الذكرى السادسة لوفاة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر عام 2017.

ونشرت جنات، صورة لوالدها، وعلقت: "مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي، الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا اليوم الذي أحسست فيه لأول مره بالضياع.. من ملك أبا فليحافظ عليه فـ والله الشوق بعد الممات قاتل".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة جنات، أغنية " التفاح والفراولة" من كلمات باسم عادل، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع ومكساج حازم سعيد.