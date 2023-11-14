ظافر العابدين يعلق على البوستر الرسمي لـ"أنف وثلاث عيون" بعد طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

علق الفنان ظافر العابدين، على بوستر فيلمه السينمائي الجديد"أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.

ونشر ظافر، البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "البوسترالرسمي لفيلم أنف وثلاث عيون عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم اختيار الفيلم للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كعرض أول في برنامج روائع عربية".

ويعد فيلم "أنف وثلاث عيون" هو إعادة إنتاج لفيلم يحمل نفس الاسم عام 1972 عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، وشارك في بطولته محمود ياسين، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، وصلاح منصور.

والنسخة الجديدة من الفيلم سيتم تقديمها بمعالجة سينمائية معاصرة لرواية الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الشهور القليلة المقبلة.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم، بينهم چيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة على مر السنوات اقترب من فتاتين، ووجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، لكنه بات غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.