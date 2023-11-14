روجينا تعلق على صورة أطفال مستشفى الشفاء بـ غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

علقت الفنانة روجينا، على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال مستشفى الشفاء بـ غزة.

ونشرت روجينا، الصورة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عن وفاة جميع الأطفال بمستشفى الشفاء في غزة بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين.

يذكر أن، آخر أعمال روجينا مسلسل "ستهم" وشاركها البطولة سلوى عثمان ومحمد عبد الحافظ وغادة طلعت، وأمير صلاح الدين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.