محمد منير يغني "يا فلسطيني": لا أملك غير حنجرتي أساندهم بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص "الكينج" محمد منير على مساندة الشعب الفلسطيني، والتعبير عن مشاعره ومشاعر الشعوب العربية التي تعيش في حزن، وتشعر بالاستياء بسبب الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقرر النجم الكبير محمد منير التعبير بصوته وتقديم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين، ويشدو بأغنية جديدة عنوانها "يا فلسطيني".

وقال منير في بيان صحفي "وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم، لا أملك غير حنجرتي أساندهم بها".

وتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه ومن بين مقاطع الأغنية "آدي الشعب إن حب يرد... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك... ينصر دينك يا فلسطيني".

"يا فلسطيني" تأليف عصام عبدالله وألحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها أحمد عبدالمحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

جدير بالذكر أن للنجم محمد منير عدة أغاني تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية، ومنها أغاني "القدس" و"العمارة العمارة".