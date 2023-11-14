رفعت علم فلسطين في حفلها.. مطربة بريطانية شهيرة تعلن تضامنها مع غزة: أوقفوا القصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

واصلت المطربة البريطانية ميلاني مارتينيز، تأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، خلال جولتها الفنية التي تقوم بها في بريطانيا.

ميلاني، قامت خلال الحفل الذي قامت بإحيائه في مانشيستر، برفع العلم الفلسطيني، ووضعت في خلفية المسرح لافتة، كتب عليها "أطلقوا سراح فلسطين، وأوقفوا القصف".

ووجهت المطربة كلمة إلى جمهورها، قالت فيها، “أحبكم جميعًا، ونحن مجتمع المحبة والرحمة ولذلك أقول فلسطين حرة وأوقفوا إطلاق النار الآن. اتبعوا هذا الرابط وطالبوا النواب بوقف إطلاق النار لأن الكثير يموتون وهذا بشع”.

ميلاني مارتينيز، حرصت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، على فضح الجرائم الإسرائيلية، وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، و ووضعت منشورا ، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" كتبت به، “11078 فلسطيني قد مات، منهم 4507 طفلا و3027 امرأة، 3545 رجلا، 39 صحفيا، و198 طبيبًا، 21 مستشفى غير صالحة للعمل، و2700 شخصًا تحت الأنقاض”.

وقامت المطربة البريطانية، بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي بايدن، تدين موقفه من ما يحدث.