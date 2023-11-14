خاص| نجل شقيق عبدالحليم حافظ: سوف ننهي شائعة زواج عمي من سعاد حسني للأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان محمد شبانة، نجل شقيق "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، إنه سيتقدم غدا من خلال مكتب المستشار ياسر قنطوش، محامي أسرة الفنان الراحل، ببلاغين ضد جيهان وجنجاه، الأختين غير الشقيقتين للفنانة الراحلة سعاد حسني.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سنتقدم ببلاغين للنائب العام ضد جيهان وجنجاه، بسبب ما جاء ذكره في كتاب نشرته الأخيرة عن أختها الفنانة سعاد حسني، ونشرها معلومات غير صحيحة تخص عمي الفنان الراحل".

وأضاف أن أسرة الراحلة نشرت عقد زواج يستندون إليه في روايتهم عن زواج العندليب والسندريلا، حسب وصفه، أكد شبانة بأنه غير سليم ويضم الكثير من الأخطاء التي تثبت عدم صحته، حسب قوله.

واختتم "البلاغين عشان نقفل شائعة زواج عبدالحليم حافظ وسعاد حسني للأبد".

ونشر شبانة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بيان صادر عن مكتب المستشار ياسر قنطوش، جاء فيه "تهيب أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بالسادة الصحفيين والسادة مقدمي البرامج التليفزيونية تحري الدقة، بشأن ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من شائعات عن زواج الفنان الراحل عبدالحليم حافظ من الفنانة سعاد حسني، والذي ذكر على لسان شقيقتها في حلقة في برنامج مع المذيعة منى الشاذلي، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل في كتاب عن حياة الفنان الراحل والفنانة سعاد حسني".

وتابع البيان "وبسبب هذه الحملة الممنهجة والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة والتي من شأنها أن تؤثر على عائلة الفنان الراحل، فإن أسرة الفنان الراحل متمثلة في ابن شقيقه الفنان محمد شبانة قاموا بتكليف المستشار ياسر قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال أشقاء الفنانة الراحلة سعاد حسني، مروجي تلك الشائعات التي غرضها النيل من السمعة الطيبة للفنان الراحل عبدالحليم حافظ وأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة وغرضها التشهير والنيل من سمعته الطيبة".

كانت جيهان، حلت في أكتوبر الماضي ضيفة على برنامج "معكم"، المعروض على قناة ON، وقالت إن عبدالحليم حافظ كان جار سعاد حسني في منطقة الزمالك، وكانا ينظران إلى بعضهما من الشرفة.

وأضافت: "كان بيجي البيت عندنا ويجيبلنا شيكولاتة، وكان بيعاملنا إننا ولاده، وكان بيهتم بينا عشان كان عارف قد إيه إحنا مهمين عندها"، مؤكدة أنهما تزوجا بالفعل واستمرت الزيجة 6 أعوام ونصف.