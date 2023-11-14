فيديو| مغني راب أمريكي يدعم القضية الفلسطينية ويكشف عن قائمة أسماء شهداء غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجأ مغني الراب الأمريكي ماركوس مورتون جمهوره بحفله الغنائي الذي أقيم أمس الاثنين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وقام بنشر قائمة بأسماء الآلاف من الشهداء الفلسطينيين الذين تم قتلهم بدم بارد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى وقتنا هذا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو من حفل مغني الراب ماركوس مورتون الذي ظهر وهو يرتدي الوشاح الفلسطيني وبعد انتهاء الحفل قام بنشر قائمة بالمواطنين الفلسطينيين الذين تم استشهادهم منذ الشهر الماضي، وقال أن معظم هذه الأسماء من الأطفال ولم يكملوا حتى عامهم الرابع، وطالب من الحضور في نهاية الحفل قول جملة "حرروا فلسطين" ليردد الحضور قائلين: "حرروا فلسطين".

وخرج العديد من النجوم العالميين مؤخرًا عن صمتهم وقرروا دعم الشعب الفلسطيني ضد المجازر التي يواصل ارتكابها الكيان الصهيوني منهم الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، سوزان ساراندون التي انضمت لإحدى المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة نيويورك الأمريكية وطالبت خلالها الرئيس الأمريكي، جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وعلقت على تصاعد الأحداث قائلة: "ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا لتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا لكي تفهم أن ذبح ما يقرب من 5 آلاف طفل أمر غير مقبول وجريمة حرب".

واستكملت: "ليس من الضروري أن تكون فلسطينيا لكي تفهم أن جرائم الحرب ترتكب كل يوم وفقًا للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية، هذه فرصة لتثقيف الناس إذا كانوا يرغبون في الانفتاح إذا تمكنت من تجاوز الغرائز القبلية التي تفرقنا الان لفترة طويلة".

مضيفة: "حان الوقت لتفتح قلبك، حان الوقت لتكون قويًا وحان الوقت لكي تتحرر فلسطين".

وقام العديد من نجوم وصناع السينما حول العالم مؤخرًا بتوقيع عريضة للرئيس الأمريكي، جو بايدن طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني منهم الممثل الأمريكي، مارك رافلو، الذي انتقد السياسات الأمريكية وتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة وسط منع العديد من الخدمات من القطاع مثل الماء والغذاء وحتى عدم دخول الوقود إلى المستشفيات وهو الأمر الذي شكل خطر كبير على مصابي القصف واستشهاد المئات من الأطفال.