الصور الأولى من عزاء الفنان عثمان محمد على بمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء الفنان عثمان محمد على بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وكان الإعلامي عمرو الليثي أول الحضور، وحرص على التواجد وتقديم واجب العزاء

كما تشهد محافظة الإسكندرية إقامة عزاء للفنان عثمان محمد علي في نفس التوقيت الذي تتلقى فيه ابنته الفنانة سلوى محمد علي العزاء بمسجد الشرطة في القاهرة.

وحرص العديد من الفنانين على حضور جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي أمس الاثنين منهم الفنان إيهاب فهمي، الفنان أيمن عزب، والفنان محمود عبد الغفار.

الفنان الراحل عثمان محمد علي، رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وأقيمت أمس الإثنين صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عثمان محمد على بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان.

وشارك الفنان الراحل في مسلسلات عديدة، منها "محمد يا رسول الله، الكهف، جبل الحلال، يتربى في عزو، هوجان، حارة المحروسة، لن أعيش في جلباب أبي، الحاج متولي، قصة حب، الأدهم، وغيرها".