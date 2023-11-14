رانيا فريد شوقي وخالد زكي وسامح الصريطي في عزاء عثمان محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حضرت الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان سامح الصريطي والفنان خالد زكي، عزاء الفنان الكبير عثمان محمد علي والذي يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما حضر العزاء الفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي عمرو الليثي.

الفنان عثمان محمد علي، رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وأقيمت أمس الإثنين صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان.

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الهامة منها: "محمد رسول الله، الكهف، جبل الحلال، يتربى في عزو، هوجان، حارة المحروسة، لنأعيش في جلباب أبي، الحاج متولي، قصة حب، الأدهم" وغيرها.