سلوى عثمان تتلقى عزاء والدها.. وإدوارد ومحمد أبو داود أول الحاضرين

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة سلوى عثمان في تلقي عزاء والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان الفنان إدوارد والفنان محمد أبو داود أول الحاضرين .

وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان في مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي ومحمود عبد الغفار وأيمن عزب.

وكان قد توفى أول أمس الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء الأحد.

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، منها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله"، وغيرها .

واكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم، ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.