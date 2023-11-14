شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ورانيا فريد شوقى وجمال عبد الناصر فى عزاء عثمان محمد علي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنانة سلوى عثمان فى والدها الفنان الراحل عثمان محمد على، منهم النجوم دنيا سمير غانم ورانيا فريد شوقى وجمال عبد الناصر وفاطمة الكاشف والإعلامي عمرو الليثى .



عزاء الراحل عثمان محمد على عزاء الراحل عثمان محمد على

وبدأت الفنانة سلوى عثمان في تلقي عزاء والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان الفنان إدوارد والفنان محمد أبو داود أول الحاضرين.وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بمسجد الشرطة ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان في مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي ومحمود عبد الغفار وأيمن عزب.

وكان قد توفى أول أمس الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء الأحد.



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