شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل تتعاقد على مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة ميرنا جميل على المشاركة فى بطولة مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2024، من تأليف بيتر ميمى، وإخراج أحمد نادر جلال، من إنتاج سينرجى، ويعد المسلسل التعاون الأول بين ميرنا وأمير كرارة فى الدراما التليفزيونية.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من الفنانين أحمد رزق وأحمد فؤاد سليم، ومن المقرر التعاقد مع العديد من الأبطال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن أسماؤهم الفترة المقبلة.

يشار إلى أن ميرنا جميل تصور حاليا الجزء الثانى من مسلسل "البيت بيتى" مع النجمان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، كما قدمت آخر أعمالها مسلسل "اللعبة 4" مع النجمان هشام ماجد وشيكو، وإخراج معتز التونى.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.