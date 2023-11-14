شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين وخالد زكي فى عزاء الراحل عثمان محمد على.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي كل من النجمة ميرفت أمين والنجم خالد زكي لتقديم واجب العزاء للفنانة سلوى عثمان فى وفاة والدها، وكان حرص على تقديم واجب العزاء كل من النجوم ودنيا سمير غانم وجمال عبد الناصر ورانيا فريد شوقى وفاطمة الكاشف والإعلامي عمرو الليثى والفنان ادوارد والفنان محمد ابو داود.

وحرص أمس عدد من الفنانين على المشاركة في جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي ومواساة ابنته الفنانة سلوى عثمان، كان مقدمتهم الفنان إيهاب فهمي ومحمود عبد الغفار وأيمن عزب.

وكان قد توفى أول أمس الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، بعد تعرضه لأزمة صحية، ونعته نقابة المهن التمثيلية.

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، منها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله"، وغيرها .

واكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم، ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.



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