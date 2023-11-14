بالصورة- محمد نور يؤدي مناسك العمرة مع إبنيه عمر و علي

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان المصري محمد نور إلى جانب ولديه عمر و علي أذناء أدائهما مناسك العمرة من جلالصورة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر نور مع ولديه في مكة المكرمة.



وفي وقت سابق، شارك الفنانان المصريان محمد نور و رامي جمال صوراً ومقاطع فيديو لهما أثناء زيارتهما لمكة المكرمة في السعودية، وذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يقومان بالدعاء للشعب الفلسطيني، وعلق محمد نور على منشوره قائلاً: "يا رب انصر اهل فلسطين واحمي اطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معاكم ربنا ينصركم ويقويكم يارب احمي المسلمين جميعا واحفظهم يارب من كل شر ببركه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ".

