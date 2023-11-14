فن ومشاهير

بعد براءته من التهمة الملفقة.. رجل الأعمال هشام ربيع يعلن انفصاله عن المطربة بوسي.. ويؤكد: أم أولادي وقفت بجواري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة.

وأكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رجل الأعمال هشام ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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