أنغام تطرح أغنية "حلفونا" دعمًا للقوات المسلحة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "حلفونا" والتي دعمت خلالها القوات المسلحة المصرية وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب قناتها الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "حلفونا" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع وميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين

مين يتعدى حدوده ع المصريين

آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين

مسكنا ف ايدنا كتاب وحلفنا يمين

حلفونا حلفونا

ع الامانة اللى ف ايدينا

حلفونا حلفونا

إن إحنا نشيلها ف عنينا

لو هنموت علشانه اهلاً بالموت

قد الدنيا ف ايد بعضنا ماسكين

ومع الحق وقفنا ومش ساكتين

أم الدنيا ووعد الحر ده دين

تفضلي حرة يا مصر ليوم الدين

وشاركت "أنغام" مؤخرًا بحفل "روائع بليغ حمدي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنانة أصالة، الفنان طلال أسامة، الفنان ماجد المهندس، الفنانة نانسي عجرم، الفنان صابر الرباعي، والفنانة مي فاروق تكريمًا واحتفالًا بمسيرة الموسيقار الراحل