الممثل الأمريكي مارك رافالو عن الشهداء الفلسطينيين: "إنهم بشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الممثل الأمريكي مارك رافالو دعم القضية والشعب الفلسطيني وسط ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي واستشهاد الآلاف من أبناء فلسطين منذ شهر أكتوبر الماضي.

ونشر "مارك" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ودافع خلاله عن الشعب الفلسطيني قائلا: "لا، آسف أنهم ليسوا أضرارًا ثانوية أنهم بشر ولدوا وعاشوا هناك والعديد منهم عالقين هناك، أشعروا ببعض التعاطف أنهم فلسطينيون وليسوا مباني أو طرق أو أشياء، أنهم بشر وكذلك حياة الأسرى التي تقومون بتدميرهم هم أيضًا ليسوا أضرار ثانوية".

ودعم الممثل الأمريكي، مارك رافالو القضية والشعب الفلسطيني منذ بداية قصف الكيان الصهيوني لقطاع غزة بشهر أكتوبر الماضي والذي أسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين، وطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني وعلق قائلا: "كفى أدخلوا المياه هذا لم يعد مقبولًا، نحن على شفا أزمة صحية على وشك الانفجار في غزة بسبب قلة المياه".

وعرض لمارك رافلو مؤخرًا فيلم الخيال العلمي "Poor Things" ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفوزه بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالمهرجان.

يذكر أن مارك رافلو يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Secret Wars" والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2027.