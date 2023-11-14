هاني سرحان يحتفل بزفافه على الفنانة بسمة داوود (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل السيناريست هاني سرحان مساء اليوم الثلاثاء بعقد قرانه على الفنانة بسمة داوود بمسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام.

وشهد مراسم عقد القران حضور العديد من الفنانين منهم الفنان فتحي عبدالوهاب، والسيناريست باهر دويدار، وتضمن عقد القران جلسة تصوير رومانسية لـ سرحان وبسمة.

واحتفل السيناريست هاني سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داود مايو الماضي، وأقيم حفل الخطوبة بمنزل العروس وسط تواجد عدد من أفراد العائلتين

بسمة داود هي فنانة مصرية بدأت مسيرتها الفنية بمسلسل "ملوك الجدعنة" عام 2021 بطولة الفنان مصطفى شعبان ولفتت الأنظار لموهبتها إلى جانب مشاركتها مؤخرًا ببطولة مسلسل "إيجار قديم" بطولة الفنان شريف منير والذي نالت بسببه ردود أفعال إيجابية إلى جانب مسلسلها "حكايات جروب الدفعة" والتي تعاونت خلاله مع عدد من نجوم ونجمات الدراما المصرية.

أما عن السيناريست هاني سرحان فكانت إنطلاقته بمسلسل "الأب الروحي" والذي كان بمثابة شهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور المصري والعربي، وشارك بعدها بكتابة عدد من الأعمال الدرامية لأبرز نجوم الدراما المصرية أبرزها مسلسل "حرب" بطولة الفنان أحمد السقا إلى جانب مسلسل "سوق الكانتو" بطولة الفنان أمير كرارة واللذان تم عرضهما بموسم دراما رمضان الماضي.