بالصور.. عفاف شعيب وأحمد عبدالعزيز وجمال عبدالناصر في عزاء عثمان محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرصت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، على تقديم واجب العزاء في الفنان عثمان محمد علي، والذي يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما حضر العزاء الفنان أحمد عبدالعزيز، والفنان جمال عبدالناصر، وأميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

الفنان عثمان محمد علي، رحل عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز الـ 88 عاما، وأقيمت أمس الإثنين صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور ابنته الفنانة سلوى عثمان.

وشارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الهامة منها: "محمد رسول الله، الكهف، جبل الحلال، يتربى في عزو، هوجان، حارة المحروسة، لنأعيش في جلباب أبي، الحاج متولي، قصة حب، الأدهم" وغيرها.