أحمد داود طبيب شرعي بالإعلان الرسمي لمسلسل "زينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد داوود عن الإعلان الرسمي لمسلسل "زينهم" ترويجًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة على قناة "ON" ومنصة "watch It" وذلك عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا منها "فيس بوك".

وظهر "داود" بالإعلان بشخصية طبيب شرعي يعمل بمشرحة ويواجه العديد من المواقف الطريفة خلال حل عدد من القضايا بمعاونة فريقه ويشاركه البطولة عدد من نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفنان كريم قاسم والفنانة سلمى أبو ضيف.

ويعرض للفنان أحمد داود مؤخرًا برنامج "الكونتينر" ويستعرض "داود" خلاله الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الـ 5 سنوات الماضية ويقوم بزيارة عدد من المصانع في مختلف محافظات الجمهورية ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية وغيرها.

وبدأ الفنان أحمد داود مؤخرًا تصوير مشاهده من الجزء الثالث لفيلم "ولاد رزق" والذي يعيد خلاله التعاون مع عدد من نجوم السينما المصرية منهم الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف، إلى جانب تعاقده على مسلسل "سارة" في تعاونه لأول مرة مع النجمة منة شلبي التي تشاركه بطولة المسلسل.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد داود كانت بفيلم "يوم 13" وسط مشاركة عدد كبير من نجوم السينما في مصر والوطن العربي وعرض بموسم عيد الفطر الماضي.